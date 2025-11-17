ABD duyurdu: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el koydu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası sularda seyreden ticari bir gemiye müdahale ederek ‘yasa dışı’ olarak el koyduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı ‘M/V Talara’ adlı ticari gemiye helikopterle müdahalede bulunarak el koyduğu aktarıldı.

Geminin, İran kara sularına çekilerek alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, “İran'ın uluslararası sularda ticari bir gemiye silahlı müdahalede bulunmak ve onu ele geçirmek için askeri güç kullanması, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını baltalamaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘M/V Talara’ adlı ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Singapur'a gittiği belirtildi.