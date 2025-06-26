ABD ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde daraldı

ABD ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,5 oranında küçüldü. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yayımlanan tahmine göre, bu daralma, ithalatlardaki artış ve kamu harcamalarındaki düşüşten kaynaklandı. Önceki çeyrekte ise ekonomi yüzde 2,4 büyüme kaydetmişti.

TÜKETİCİ HARCAMALARI VE İHRACAT AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

BEA verilerine göre, tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlar, büyüme tahmininin ikinci tahmine kıyasla 0,3 puan daha düşük açıklanmasına neden oldu. Reel nihai satışlar yüzde 1,9 artış gösterse de bu oran önceki tahmine göre 0,6 puan daha düşük. Öte yandan, özel sektör yatırımlarındaki artış ekonomideki daralmayı kısmen dengeledi.

KURUMSAL KÂRLAR GERİLERKEN FİYAT ARTIŞLARI YÜKSELDİ

Kurumsal kârlar, stok değerleme ve sermaye tüketim düzeltmeleriyle birlikte, ilk çeyrekte 90,6 milyar dolar geriledi. Ancak bu, önceki tahmine kıyasla 27,5 milyar dolarlık yukarı yönlü bir revizyon anlamına geliyor. Diğer yandan, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yüzde 3,7’ye yükselerek enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti.