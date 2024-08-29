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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,0 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi.

Dünya
  • 29.08.2024 15:40
  • Giriş: 29.08.2024 15:40
  • Güncelleme: 29.08.2024 15:43
Kaynak: AA
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Fotoğraf: AA

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci okuma verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,0 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi.

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