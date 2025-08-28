ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3'le beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Ekonominin yüzde 3 büyümesi bekleniyordu.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 229 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 231 bin olması yönündeydi.