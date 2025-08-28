Giriş / Abone Ol
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3'le beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Ekonominin yüzde 3 büyümesi bekleniyordu.

Ekonomi
  • 28.08.2025 15:35
  • Giriş: 28.08.2025 15:35
  • Güncelleme: 28.08.2025 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü. Beklenti ekonominin yüzde 3 büyümesi yönündeydi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 229 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 231 bin olması yönündeydi.

