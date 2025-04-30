ABD ekonomisinde sürpriz gelişme: Ekonomi ilk çeyrekte küçüldü

ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Daraldı: 2025’in Başında Sürpriz Negatif Büyüme

ABD ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde beklenmedik bir şekilde daralma gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu’nun (BEA) öncü verilerine göre, reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,3 oranında azaldı. Bu veri, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen %2,4’lük büyümenin ardından geldi ve piyasalarda şaşkınlık yarattı.

NEGATİF BÜYÜMENİN NEDENLERİ

Ekonomideki bu küçülmenin arkasında özellikle artan ithalat ve kamu harcamalarındaki düşüş etkili oldu. GSYH hesaplamasında ithalat negatif bir kalem olarak değerlendirildiğinden, ilk çeyrekteki ithalat artışı büyümeyi aşağı çekti. Aynı zamanda federal ve yerel yönetim harcamalarının azalması da daralmayı derinleştirdi. Öte yandan, yatırımlar, tüketici harcamaları ve ihracattaki artışlar küçülmeyi sınırlayıcı etki yaptı.

ÖZEL KESİM HARCAMALARI GÜÇLÜ

Tüketici harcamaları ve sabit yatırımlardan oluşan özel yerli nihai satışlar ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,0 oranında arttı. Bu oran, 2024’ün son çeyreğindeki %2,9’luk artışın üstünde gerçekleşti.

ENFLASYONİST BASKILAR GÜÇLÜ

2025’in ilk çeyreğinde enflasyon göstergeleri yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.

GSYH alım fiyatları endeksi %3,4 oranında artarken, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi %3,6 arttı. Gıda ve enerji hariç PCE endeksi ise %3,5 yükseldi.

Bu oranlar, 2024’ün son çeyreğindeki sırasıyla %2,2, %2,4 ve %2,6’lık artışların oldukça üzerinde gerçekleşti.