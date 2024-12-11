ABD, El Kaide kökenli HTŞ lideri Colani'nin açıklamasından memnun

El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) Lideri Ebu Muhammed Colani'nin Suriye'de bulunan kimyasal silahlarla ilgili uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazır oldukları söylemi ABD tarafından memnuniyetle karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Colani'nin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Colani, Suriye'de bulunan kimyasal silahların uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde güvence altına alınacağını bildirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Colani'nin bu tutumunun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu söylemin eyleme de geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Colani, ayrıca Suriye'nin yeni bir savaş istemediğini ve uluslararası aktörlerle iyi geçinmek niyetinde olduğunu dile getirerek Batı'ya "barış eli" uzattı. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares başta olmak üzere birçok Batılı siyasetçi de HTŞ'nin terör listesinden çıkartılabileceğini söyledi.