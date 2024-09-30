ABD emperyalizmi destekli terör

Dış Haberler

Filistin’in ardından Lübnan’da bombalar yağdıran İsrail, ABD’nin desteğiyle kanlı saldırılarla savaşı tüm bölgeye yayıyor. İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin yankıları sürerken ABD emperyalizminin güvencesinde katliamlar devam ediyor.

Hizbullah’ın üst düzey isimlerini hedef alan İsrail güçleri, son günlerde Lübnan’da yoğunlaştırdığı saldırılarını sürdürüyor. Lübnan’da can kaybı bini geçerken İsrail savaş uçakları, Beyrut’un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusuna yoğun saldırılar düzenledi. Nasrallah’ın ardından örgütün Önleyici Güvenlik Birimi komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk’un öldürüldüğünü iddia etti.

Saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının bir milyona yaklaştığına dikkat çeken Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülke tarihinin en büyük göç dalgasının yaşandığını söyledi.

KARA OPERASYONU HAZIR

Kuzey sınırına kara güçlerini yığarak işgale hazırlanırken ABD’li ABC News’a konuşan iki kaynak, İsrail’in Lübnan’a “küçük çaplı” kara operasyonlarına başlamak üzere olduğunu öne sürdü. Yetkililer, İsrail’in henüz Lübnan’a topyekun bir kara harekatı düzenleme kararı vermediğini aktardı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’den dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

‘TAHRAN İKİYE BÖLÜNDÜ’

İran’ın Nasrallah’ın öldürmesine vereceği yanıt en büyük soru işaretlerinden. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, “Siyonist rejimin suçlarına karşı İran’ın tepkisi uygun zamanda ve İran’ın tercihine göre verilecek” dedi.

Tahran’da bu konuda görüş ayrılıkları olduğu öne sürüldü. New York Times’a konuşan İran Devrim Muhafızları’ndan dört kaynak, Tahran’daki muhafazakâr kanadın İsrail’e “doğrudan bir saldırı ile sert yanıt” verilmesi için bastırdığını kaydetti.

Kaynaklar, bunun “İsrail’in savaşı genişletme tuzağına düşme” anlamına geleceğini savunan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlı kanadın ise itidalden yana olduğunu belirtti. Haberde “sakin ve pragmatik bir duruş sergileyen” Dini Lider Ali Hamaney’in ise bir yanıtın Tahran’dan ziyade doğrudan Hizbullah’tan gelebileceği sinyali verdiği belirtildi.

‘SUİKAST ŞARTTI’

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için gittiği ABD’de Nasrallah’ın öldürüldüğü operasyonun düğmesine basan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suikastın ardından yaptığı ilk açıklamada “Nasrallah’ı öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı" dedi. “Henüz işlerinin bitmediğini” kaydeden Netanyahu, İran’ı “Bize saldıranlara biz de saldıracağız” sözleriyle tehdit etti.

İsrail’in Lübnan’da sürdürdüğü devlet terörüne tepkiler yağarken ABD’den destek geldi. Nasrallah’ın ölümü için “Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil kurbana karşılık adaletin ölçüsü” diyen ABD Başkanı Joe Biden bölgede şiddetin durması için “diplomatik çözüm” çağrısı yaptı.

ABD’Yİ SAVAŞA ÇEKİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “siyasi hesaplaşmalar için terörist yollara ve kan akıtmaya başvurulmamalı” dedi. Lavrov, İsrail’in Hizbullah ve İran’ı kışkırtarak ABD’yi Ortadoğu’daki savaşa çekmeye çalıştığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Ortadoğu’nun “mutlak bir şiddet sarmalına” girme riski altında olduğunu belirterek bunun “İsrail’in güvenlik ve çıkarlarına hizmet etmediğini” söyledi.

∗∗∗

FİLİSTİN’E DESTEK DE YASAKLANDI

Almanya'nın, Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize özgür Filistin" sloganını sosyal medyada paylaşanlara, beğenenlere ve yorum yapanlara vatandaşlık vermeyeceği bildirildi. Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumu'nun haberinde söz konusu kararın, İçişleri Bakanlığı'nın Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikle ilişkili olduğu aktarıldı. Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasası, daha önce açıkça İsrail yanlısı olmakla eleştirilmişti. Söz konusu yasa, Alman vatandaşı olmak isteyenlere "İsrail'in var olma hakkını kabul etme" şartını koşuyor. "Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

∗∗∗

KATLİAMLARA KARŞI DÜNYA SOKAKTA

İsrail’in yaklaşık bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 41 bin 595’i geçerken Siyonist devlet terörü birçok ülkede protesto edildi. Fransa’nın başkenti Paris’te göstericiler Filistin ve Lübnan bayraklarıyla sokaklara indi. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde İsrail’in saldırıları protesto edildi. Avustralya’nın birçok kentinde binlerce kişi, “Gazze için Ulusal Eylem Günü” kapsamında sokaklara çıktı. Hollanda’nın Eindhowen kentinde de Filistin ve Lübnan’a destek verenler saldırıları kınadı. Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 5 günlük yas ilan edilen İran’da ise sokaklara inen halk, dini lider Ali Hamaney’e “İsrail’e saldırı emri” vermesi çağrısında bulundu.

∗∗∗

SOL PARTİLERDEN SİYONİST İŞGALE TEPKİ

SOL Parti’den yapılan açıklamada “ABD’nin Büyük Orta Doğu planı, İsrail terörüyle sürüyor. Nasrallah’ın öldürülmesinin savaşı tüm bölgeye yayma planının son adımı olduğu belirtilen açıklamada “Amerikan emperyalizminin en büyük güvencesi olduğu saldırılar, asıl olarak bölgedeki Amerikan çıkarlarının önündeki her tür engelin kaldırılmasını hedefliyor. Filistin’de, Lübnan’da ve her yerde kahrolsun İsrail siyonizmi, kahrolsun emperyalizm” denildi. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) açıklamasında, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım ve savaş politikalarını Lübnan’a yaymayı, kendisine dönük direniş odaklarını acımasızca bastırmayı hedeflediği” belirtildi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise İsrail ve destek veren ülkelere tepki göstererek “Gazze’deki katliamı istihbarat operasyonlarının ‘başarısı’ ile gizlemeye çalışan Netanyahu, onun emperyalist yol arkadaşları, Türkiye’de Filistin halkını destekler gibi yapıp onu arkadan hançerleyenler ve açıktan İsrail savunuculuğu yapanlar ezilenlerin öfkesinden korksunlar” açıklaması yaptı.