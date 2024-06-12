ABD enflasyon verileri açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta Temmuz 2022'den bu yana ilk kez değişim göstermezken, aylık enflasyonun yüzde 0,1 olması bekleniyordu. Tüketici enflasyonu nisanda aylık yüzde 0,3 olmuştu.

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda ise yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 olması beklenen yıllık enflasyon nisanda ise yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 yükselirken, üst üste dördüncü ayda da artış kaydetti. Mayıs ayında gıda endeksi de yüzde 0,1 artarken, enerji endeksi yüzde 2 düştü.

Benzin fiyatlarındaki yüzde 3,6 azalış, enerji endeksindeki düşüşe katkıda bulundu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve geçen yıla göre 3,5 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 olmuştu.