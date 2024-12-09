ABD: Esad ve destekçileri hesap vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beşar Esad iktidarının 2011 yılından beri siyasi süreci reddetmesi ve İran ile Rusya'nın desteğine güvenmesinin bugün yıkımına yol açtığını söyledi.

Blinken, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

14 yıllık ihtilafın ardından Suriye halkının artık ümitlenmek için sebepleri olduğunu savunan Blinken, ABD'nin "kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yürütülen" barışçıl geçiş sürecini desteklediğini bildirdi.

Blinken, "2011 yılından bu yana güvenilir siyasi süreci reddetmesi (Esad) ve Rusya ile İran'ın insanlık dışı desteğine güvenmesi yıkımına yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.

"ESAD VE DESTEKÇİLERİ HESAP VERMELİ"

Geçiş sürecinde Suriye halkının, devlet kurumlarının muhafazası, temel hizmetlerin tesis edilmesi ve kırılgan toplumların korunmasını talep etme hakkı bulunduğunu belirten Blinken, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla angaje olarak gelişmeleri yakından takip edeceğine dikkati çekti.

Blinken, "Esad ve destekçilerinin, işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesi için" uluslararası çabaları destekleyeceklerini kaydetti.

Muhalif liderlerin son günlerde yaptıkları açıklamaları not ettiklerini belirten Blinken, "Daha fazla sorumluluk aldıkça, bu kişilerin sadece sözleri değil eylemlerine de bakacağız" ifadesini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı örgütler ile Suriye yönetimi arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Cihatçılar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Suriye yönetimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Suriye Devlet Başkanı Esad, başkentten ayrıldı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında YPG'nin kontrolünde olan Menbiç'te operasyon başlattı.