ABD, eski AKP'li vekilin vize başvurusunu reddetti

Türkiye'nin günden güne büyüyen vize sorunundan çok sayıda yurttaş etkilenirken bu kez de eski AKP'li milletvekili de payını aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusu, 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

Konuya ilişkin konuşan Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" dedi.

Daha önce bir kez Kanada'yı ve iki kez ABD'yi ziyaret ettiğini belirten Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok" diye konuştu.

SORUN İLK DEĞİL

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorun ilk değil. AKP'li Kaya'nın açıklamasına göre, 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş.

Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş. Ancak Kaya'nın oğlu 2024 yılında ABD'den yeniden 10 yıllık vize almasına rağmen Kaya'ya vize memurunun, "Sığınma talebinde bulundunuz mu?" sorusuyla talebi reddedildi.