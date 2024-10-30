ABD, Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma için İsrail'e baskıyı sürdürdüğünü açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurulan Türk ve Amerikan vatandaşı Eygi hakkındaki soruşturmanın akıbetiyle ilgili sorusuna Miller, ABD'li yetkililerin soruşturmanın gidişatına ilişkin İsrailli yetkililerle geçen günlerde görüştüğünü açıkladı.

Miller, "Bunun hala devam ettiğini anlıyoruz ve bu soruşturmanın kapsamlı bir cevap sağlayacak şekilde sonuçlanması için baskı yapmaya devam ediyoruz. İsrail hükümetinden bir cevap alır almaz, bu konu hakkında ne düşündüğümüzü kesinlikle duyacaksınız." dedi.

Eygi’nin vurulmasıyla ilgili soruşturma konusunda "Olan bitene ilişkin yanıtlar için biz de herkes kadar sabırsızlanıyoruz." diyen Miller, bu konuda ABD'li kurumların diğer incelemelerinin de masada olduğunu öne sürdü.

Miller, İsrail’in Eygi’yi ABD tarafından sağlanan silahla öldürüp öldürmediğinin araştırılıp araştırılmadığıyla ilgili soruya da "Bu devam eden soruşturmanın sonucunu beklemek, ABD hükümetinin uygun olduğunu düşündüğü herhangi bir eylemi engellemez. Buna Dışişleri Bakanlığı adına ABD tarafından sağlanan silahların kullanımıyla ilgili daha fazla inceleme de dahil." yanıtını verdi.

Eygi’nin barışçıl bir protesto gösterisi şartları altında asla ölmemesi gerektiğini dile getiren Miller, "Bir Amerikan vatandaşının asla öldürülmemesi gereken koşullar altında ölmesini çok ciddiye alıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir cevap almak için baskı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.