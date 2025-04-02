ABD, Filipinler'e F-16 savaş uçağı satış teklifine onay verdi

ABD, Filipinler'e 20 F-16 savaş uçağı satış teklifinin onaylandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), konuya ilişkin açıklama yaptı.

Filipinler'e toplamda 20 F-16 savaş uçağının satışı teklifine onay verildiği, satışın tahmini değerinin 5,58 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Manila hükümetinin 16 tek kişilik ve tek motorlu F-16C savaş uçağı ile eğitim amaçlı kullanılan çift kişilik 4 F-16D satın almak istediği aktarıldı.

Satışın, "Güneydoğu Asya'da siyasi istikrar, barış ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olmayı sürdüren stratejik bir ortağın güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği" belirtildi.