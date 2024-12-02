ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması

Suriye'de çarşamba günü HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların başlattığı geniş çaplı saldırının ardından ülkedeki çatışmalar yeniden hareketlendi.

Cihatçılar ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'i Suriye Ordusu'ndan alırken Esad yönetimi planlı şekilde geri çekildiğini duyurdu.

Eski adı ÖSO olan Suriye Milli Ordusu da yeniden hareketlenerek bazı bölgeleri ele geçirdi.

Konuyla ilgili ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere ortak yazılı açıklama yaptı.

Bir paragraflık açıklamada çatışmalara, 'Suriye öncülüğünde çözüm bulunması' çağrısı yapıldı.

Dört ülkenin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve daha fazla yerinden edilmenin ve insani yardım erişiminin engellenmesinin önlenmesi için tüm taraflara gerilimi azaltma ve siviller ile altyapının korunması çağrısında bulunuyoruz. Mevcut tırmanış, çatışmaya BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasına duyulan acil ihtiyacın önemini vurgulamaktadır."