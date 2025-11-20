ABD, G20 Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair konuştu.

Leavitt, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın "ABD'nin zirveye katılması konusunda görüşmeler yaptıkları" yönündeki açıklamalarına karşılık verdi.

ABD'li Sözcü, "Pozisyonumuzda bir değişiklik olmadığını memnuniyetle açıklayabilirim. ABD, Güney Afrika'daki G20 Zirvesindeki resmi görüşmelere katılmıyor" şeklinde konuştu.

Leavitt ayrıca, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ABD ile ilgili açıklamasındaki bazı ifadelerden "hoşlanmadıklarını" ve bunu dile getirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını daha önce açıklamış ve buna gerekçe olarak ülkedeki bazı "beyazlara yönelik şiddet olaylarını" gerekçe göstermişti.