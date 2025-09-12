ABD, G7'yi Çin ve Hindistan'a tarifeler uygulamaya çağıracak

ABD Rusya’dan petrol ithalatını sürdürdükleri için Hindistan ve Çin’e ağır tarifeler uygulanması için G7 ülkelerini teşvik edeceği belirtildi. Kaynaklara göre, ABD’nin bu adımı Rusya’yı Ukrayna ile barış görüşmelerine zorlamak için attığı iddia ediliyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre,G7 maliye bakanları ABD’nin teklifini tartışacak.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü Financial Times’a, Çin ve Hindistan'ın petrol alımlarının “Putin'in savaş makinesini finanse ettiğini” ve savaşı uzattığını söyledi. Sözcü, Washington'un “savaş bittiği gün kaldırılacak anlamlı gümrük vergileri” talep ettiğini ifade etti.

Kaynaklara göre ABD, yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen vergiler önerdi. Geçen ay Washington, Hindistan’ın Rus petrolü alımları nedeniyle Hindistan’dan yapılan ithalata uygulanan tarifeleri iki katına çıkarmıştı. Bu yılın başlarında ise Trump, Çin mallarına gümrük vergileri koymuş, ardından bu vergileri azaltmıştı.

G7 ülkeleri arasında ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık bulunuyor.