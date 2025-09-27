ABD, Gazze'deki soykırımı anlatan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun vizesini iptal edeceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesini iptal edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, bu kararın nedeninin Petro'nun, Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters ile Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemi olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında eylem için 'kışkırtıcı' nitelendirmesi yapıldı.

AFP'nin Kolombiya medyasına dayandırdığı habere göre Petro, Cuma gecesi New York'tan Bogota'ya doğru yola çıkmıştı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA SOYKIRIM"

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik önerilerde bulunduğunu aktaran Petro, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki son vetosu diplomasinin tüm ümitlerini yok etti. İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki diplomasinin çözümsüz kaldığı bir yerde, bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor" diye konuştu.

Petro, Gazze'de yaşananlara ilişkin şunları söylemişti:

"Soykırım olduğu zaman, insanlığa karşı suç işlenmiş oluyor. Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. İnsanlığa karşı bir suç işlendiği için bunun hesabının sorulması gerekiyor. İnsanlar soykırıma karşı her geçen zaman daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var. Hatta çok sayıda Yahudi arkadaşım var."

Petro, insanlığın korunması ve Filistin’in özgürleştirilmesi için soykırıma karşı tüm ülkelerin katılımıyla güçlü bir ordunun kurulması talebini yinelemişti.