ABD gemisi Kızıldeniz'de Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD Donanması’na ait USS Laboon destroyeri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.