ABD Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'nın karşı saldırısı beklenenden yavaş ilerliyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, hava şartları sahadaki koşulları zorlaştırmadan önce Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı için 30 ila 45 günü olduğunu belirterek "Yani Ukraynalıların işi henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Milley, BBC'nin "Sunday" programına konuk olarak Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını değerlendirdi.

Ukrayna'nın karşı saldırısının beklenenden "yavaş" ilerlediğini söyleyen Milley, "Ancak hala yoğun çatışmalar sürüyor. Ukraynalılar hala istikrarlı bir ilerleme kaydediyor" diye konuştu.

Milley, Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Gelecek günlerde bölgedeki soğuk hava koşullarının Ukrayna'nın manevra kabiliyetlerini büyük ölçüde zorlaştıracağına işaret eden Milley, "Hala savaş için 30 ila 45 günlük makul bir süre var, yani Ukraynalıların işi henüz bitmedi" dedi.

Milley, karşı saldırıda Ukrayna'nın henüz hedeflerine ulaşamadığının altını çizerek "En başında bu savaşın uzun, yavaş, zor ve çokça zayiata neden olacak bir savaş olduğunu söylemiştim, tam olarak öyle oldu" değerlendirmesinde bulundu.