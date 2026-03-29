"ABD, gizlice kara saldırısı planlıyor" iddiası: İran'dan 'askerleri köpekbalıklarına yem olur' yanıtı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin kamuoyunda müzakerelerden söz ettiğini ancak gizlice kara saldırısı planladığını söyledi.

Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.

Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"Düşman, kamuoyunda müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planlıyor. Adamlarımızın, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe verip bölgesel ortaklarını sonsuza dek cezalandırmayı beklediğinden gafiller. Ateşimiz devam ediyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz."

Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar, İran'ın teslim olmasını istedikleri sürece, evlatlarınızın ABD'nin bu arzularına cevabı açık ve nettir. Zillet bizden uzaktır."

"ABD ASKERLERİ BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ KÖPEKBALIKLARINA YEM OLACAK"

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, yayımladığı görüntülü açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a kara saldırısı tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ı "dengesiz ve yalancı" olarak nitelendiren Zülfikari, ABD'nin, Avrupa ve dünya ülkelerinin, özellikle de Batı Asya bölgesindeki ülkelerin halkına büyük zarar verdiğini ifade etti.

Trump'ın İran'la müzakereler sürerken saldırılar başlattığını hatırlatan Zülfikari, "Trump, İsrail Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu) piyonu ve Epstein davasındaki geçmişi nedeniyle terörist Mossad'ın baskısı altında" dedi.

Zülfikari, ABD'nin kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini beklediklerini belirterek, "bu durumda yalnızca Amerikan askerlerinin aşağılanarak esir alınmakla kalmayacağını aynı zamanda Amerikan askerleri ve komutanlarının Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını" ifade etti.