ABD, Green Card programını askıya aldı

ABD’de “Green Card” olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi (DV1) programının fiilen askıya alındığı açıklandı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından açıklanan karar, Brown Üniversitesi'deki saldırının ardından geldi. Başvuruların ne zaman yeniden açılacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Karar, Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro’yla, Brown Üniversitesi’nde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıların ardından geldi. Saldırıların şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin 2017’de ‘green card’la ABD’den daimi oturma izni aldığı ortaya çıkmıştı.

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirilmişti.

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.