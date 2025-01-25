ABD Güney Kıbrıs’taki üslerini kuvvetlendirecek

Dış Haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kıbrıs'ın ana hava üssünü kullanmanın yollarını arıyor. Edinilen bilgilere göre, üssün Ortadoğu'da yürütülecek operasyonlarda 'insani yardım geçiş ve konaklama noktası' olması için geliştirme çalışmaları yapılacak. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sadece 184 kilometre uzaklıkta olan Kıbrıs adası, geçmişte birçok kez Ortadoğu'da çatışma bölgelerinden tahliye edilenler için kullanıldı. Ada ayrıca, Gazze'ye giden insani yardımlar için de bir geçiş noktası niteliğinde.

ABD'li uzmanlar, önümüzdeki birkaç gün Andreas Papandreou Hava Kuvvetleri Üssü'nde toplanarak ABD hava varlığı için neler yapılması gerektiğini değerlendirecek. Güney Kıbrıslı bir yetkili, Perşembe günü Associated Press'e (AP) adının açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, kilit önceliğin adanın ikinci büyük sivil havaalanının bitişiğinde bulunan üs ve çevresinde hava trafiği güvenliğinin sağlanması olduğunu söyledi. Üssün ve uçuş pistinin daha fazla nakliye ve savaş uçağı alabilecek şekilde genişletilmesi de gerekiyor.

Güney Kıbrıs’ın Hükümet Sözcü Yardımcısı Yannis Antoniou, üssün ABD tarafından kullanılmasının hükümetin onayını gerektireceğini söyledi. Antoniou, hava üssünün bölgedeki hedeflere yönelik askeri saldırı operasyonları için ileri bir üs olarak kullanılmayacağını belirtti.

Antoniou, "ABD ile işbirliğinin, Güney Kıbrıs’ın hayati çıkarlarına hizmet edeceğini düşünüyoruz” dedi. ABD Hava Kuvvetleri'nin hazırlayacağı raporda gerekli değişimlerin maliyetleri ve ABD hükümetinin bu maliyetlerin yüzde kaçını karşılamaya hazır olduğu konusunda bir tahmin sunacaklarını da belirtti.