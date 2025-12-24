ABD H-1B vizesinde yeni uygulama: Kura kalkıyor, maaş öne çıkıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "H-1B" çalışma vizesi seçim sürecinde kura sisteminin yerini ücret ağırlıklı yeni bir modelin alacağını, yeni sistemle yüksek ücret teklif edilen iş pozisyonlarına yönelik başvuruların seçilme olasılığının artacağını bildirdi.

Bakanlığa bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, yeni düzenlemeyle ABD'li çalışanların ücretlerinin, çalışma koşullarının ve istihdam olanaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "H-1B" vize seçim sürecinin rastgele kura yerine ücret ve nitelik düzeyi temel alınan bir sisteme dönüştürüleceği, böylece daha yüksek ücret aralığında ve daha yüksek nitelik seviyesinde yer alan başvuruların seçim sürecinde daha avantajlı konuma taşınacağı ifade edildi.

Buna göre yeni sistemde başvurular, işveren tarafından teklif edilen ücret seviyesine göre seçim havuzuna farklı sayılarda dahil edilecek.

En yüksek ücret grubunda yer alan "Wage Level IV" başvuruları 4 kez, "Wage Level III" başvuruları 3 kez, "Wage Level II" başvuruları 2 kez, en düşük ücret grubundaki "Wage Level I" başvuruları ise sadece 1 kez havuza eklenecek.

Yeni kuralların, 27 Şubat 2026'dan itibaren uygulanması planlanıyor.

ABD'NİN YENİ GÖÇMENLİK POLİTİKALARI

Göç politikalarını sıkılaştıran Trump yönetimi, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarını artırırken çalışma vizelerinin ücretlerinde de artışa gitti.

ABD yönetimi ayrıca, 1 milyon dolar yatırım karşılığında yabancı başvuru sahiplerine hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayan "Trump Altın Kart" programını hayata geçirmişti.

Washington, "yüksek riskli ülke" kategorisindeki 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan tüm iltica başvurularını ve göçmenlik destek taleplerini askıya almıştı.

Trump, eylülde imzaladığı kararnameyle, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kullanılan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etmişti.