ABD, "Hamas'a destek" iddiasıyla 300 öğrencinin vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, vizesi iptal edilen yabancı öğrencilerle ilgili açıklama yaptı.Bakan Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruya yanıt verirken, yönetimin bu konuda çok net olduğunu söyledi.

Guyana'ya yaptığı ziyarette düzenlediği bir basın toplantısında bu konuda açıklamalarda bulunan Rubio, öğrencileri "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladı ve "Bunu her gün yapıyoruz. Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirmişti.