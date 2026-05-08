ABD, Hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Hantavirüs vakalarını “3. seviye acil durum” kapsamında izlemeye aldı. ABC’nin kaynaklara dayandırdığı habere göre CDC, Acil Durum Operasyonları Merkezini devreye sokarken, halk sağlığı riskinin düşük olduğu ancak durumun aktif şekilde takip edildiği belirtildi.
Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.
Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.