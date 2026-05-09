Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD, hantavirüs vakası görülen gemiden vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderecek

ABD, hantavirüs vakalarının tespit edildiği “MV Hondius” adlı yolcu gemisindeki 17 vatandaşını tahliye etmek için charter uçak gönderme kararı aldı. Yolcuların, Tenerife’den alınarak Nebraska’daki karantina tesisine götürüleceği bildirildi.

Dünya
  • 09.05.2026 10:12
  • Giriş: 09.05.2026 10:12
  • Güncelleme: 09.05.2026 10:20
Kaynak: AA
ABD, hantavirüs vakası görülen gemiden vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderecek
Fotoğraf: AA

ABD'nin, hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Kanarya Adalarının Tenerife kentinde demirlemesinin ardından, 17 ABD vatandaşının tahliyesi için charter uçağı göndereceği belirtildi.

​​​​​​​The Hill'in haberine göre, ABD, "MV Hondius" gemisindeki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Bu kapsamda, söz konusu geminin Tenerife'de demirlemesinin ardından, Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) koordinasyonunda 17 vatandaşın tahliyesi için bir charter uçağı gönderileceği belirtildi.

Ayrıca sağlık ekibinin risk değerlendirmesinin ardından uçakla Nebraska eyaletine götürülecek yolcuların, federal hükümet tarafından finanse edilen bir karantina tesisi olan Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Ulusal Karantina Birimi'ne nakledileceği kaydedildi.

"MV Hondius"un, 10 Mayıs Pazar günü Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana ulaşması bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol