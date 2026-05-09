ABD, hantavirüs vakası görülen gemiden vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderecek

ABD'nin, hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Kanarya Adalarının Tenerife kentinde demirlemesinin ardından, 17 ABD vatandaşının tahliyesi için charter uçağı göndereceği belirtildi.

​​​​​​​The Hill'in haberine göre, ABD, "MV Hondius" gemisindeki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Bu kapsamda, söz konusu geminin Tenerife'de demirlemesinin ardından, Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) koordinasyonunda 17 vatandaşın tahliyesi için bir charter uçağı gönderileceği belirtildi.

Ayrıca sağlık ekibinin risk değerlendirmesinin ardından uçakla Nebraska eyaletine götürülecek yolcuların, federal hükümet tarafından finanse edilen bir karantina tesisi olan Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Ulusal Karantina Birimi'ne nakledileceği kaydedildi.

"MV Hondius"un, 10 Mayıs Pazar günü Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana ulaşması bekleniyor.