ABD Hazine Bakanı: ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşündüğünü belirterek, "Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel rota olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor" dedi.

Yellen, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasının potansiyel ekonomik etkilerini izlediklerini ancak durumun şu an için küresel ekonomik görünümü etkileyeceğini düşünmediğini ifade etti.

ABD ekonomisinin iyi bir rotada olduğunu, iş gücü piyasasının güçlü performans gösterdiğini ve enflasyonun gerilediğini dile getiren Yellen, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Ukrayna'daki savaş küresel ekonomik görünüme zarar vermeye devam ediyor, düşük gelirli ülkeler için ciddi maliyet artışları oluşturuyor ve petrol ve gıda fiyatlarının artmasına yol açıyor. İsrail'deki durum da endişeleri artırıyor. Bu nedenle yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel rota olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor" diye konuştu.