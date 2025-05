ABD Hazine Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın sosyal medya platformundan konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların durdurulması yönündeki Başkan'ın duyurusuna uygun olarak Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal hafifletilmesini sağlamak için Suriye Genel Lisansı (GL) 25'i yayınladı. GL 25, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği tarafından yasaklanan işlemleri yetkilendirerek Suriye'ye yönelik yaptırımları etkili bir şekilde kaldırıyor. GL 25, Başkan'ın America First stratejisiyle tutarlı yeni yatırım ve özel sektör faaliyetlerine olanak tanıyacak. Bu, Beşar Esad rejiminin suistimalleri nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların tüm yapısını ortadan kaldırmak için daha geniş bir ABD hükümet çabasının sadece bir parçası."

Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control issued Syria General License (GL) 25 to provide immediate sanctions relief for Syria in line with the President’s announcement for the cessation of all sanctions on Syria. GL 25 authorizes transactions…