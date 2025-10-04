ABD Hazine Bakanlığı duyurdu: Trump, Kızılderili yerine kendini koyuyor

ABD'nin 250’nci kuruluş yılı için 1 dolara ABD Başkanı Donald Trump'ın resminin basılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümünü anmak için Başkan Donald Trump'ın resminin yer aldığı bir dolarlık madeni para üretilmesinin planlandığı duyuruldu. Madeni paranın taslak tasarımında, paranın bir yüzünde Trump'ın profili bulunuyor, diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında ‘Savaş, savaş, savaş’ yazısı yer alıyor.

1 dolarlık madeni parada şu anda Sacagawea'nin çocuğu Jean Baptiste Charbonneau ile profili yer alıyor. Sacagawea, yaklaşık 1788 yılında , günümüzün Idaho eyaleti olan bölgede doğdu. Sacagawea, yaklaşık 12 yaşındayken düşman bir kabile olan Hidatsalar tarafından yakalandı ve Lemhi Şoşon halkı tarafından, günümüz Kuzey Dakota eyaletinin Bismarck kenti yakınlarındaki Hidatsa köylerine götürüldü. 11 Şubat 1805'te Sacagawea, Baptiste Charbonneau adında bir erkek çocuk doğurdu.

1803'te, Başkan Thomas Jefferson'ın Louisiana'daki batı topraklarını Fransa'dan satın alması, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümünü neredeyse iki katına çıkardı. Bu kadar çok toprak edinimiyle , ülkenin gerçek sınırlarını belirlemek gerekiyordu. Jefferson, Virginia'lı Meriwether Lewis'i toprakları keşfetmesi için tuttu. Sacagawea, sınırların belirlenmesine önemli bir rol sahibi olarak görev yaptı.