ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 79 milyar dolar artışla 189 milyar dolara çıkardı.

Bakanlık, 2026'nın nisan-haziran ile temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde 189 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 900 milyar dolar olacağı tahminine yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün şubat ayında duyurulan tahminden 79 milyar dolar daha yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, borçlanma tahminindeki yükselişin, öngörülen net nakit akışının daha düşük olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde de 671 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, eylül sonu nakit dengesinin 950 milyar dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin ocak-mart döneminde 577 milyar dolar borçlandığı, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 893 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, şubat ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin 2026'nın ilk çeyreğinde 574 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.