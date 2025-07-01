ABD, HTŞ'yi "terör örgütü" listesinden çıkarabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından, "terör örgütü" listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin "tüm uygun adımların atılacağı" açıklamasıyla örgütün listeden çıkarılabileceği sinyali verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Başkan Donald Trump'ın dün (30 Haziran) imzaladığı Suriye'ye yaptırımları sonlandıran başkanlık kararnamesine ilişkin detaylı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sona eren yaptırımların yanı sıra eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve destekçileri, insan hakları ihlalinde bulunanlar, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler ve IŞİD ve bağlantılı örgütlere yönelik yaptırımların devam ettiği hatırlatıldı.

Sezar Yasası'nın (Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası) tamamen askıya alınma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtilen açıklamada, "yabancı terör örgütleri" listesinde bulunan HTŞ konusunda "tüm uygun adımların atılacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)" listesinde yer alan Suriye'nin geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Muhammed El Colani'nin (Ahmed Şara) durumunun gözden geçirileceği vurgulandı.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı" ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenilen açıklamada, ayrıca yönetimden, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.