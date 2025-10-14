ABD Hükümeti ne zaman açılacak? Federal Hükümet açılış tarihi belli oldu mu?

1 Ekim itibarıyla kapanan ABD federal hükümeti, Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle faaliyetlerini durdurmuş durumda. Temel kamu hizmetlerinin aksadığı ülkede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe anlaşmazlığı devam ediyor. Uzmanlara göre sürecin uzaması, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı olumsuz etkileyebilir.

ABD HÜKÜMETİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

ABD’de federal hükümetin ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor. Senato ve Temsilciler Meclisi arasında bütçe görüşmeleri sürerken, hükümetin yeniden faaliyete geçmesi için tarafların uzlaşmaya varması gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Demokratları “parti taleplerini öne çıkarmakla” suçlayarak, hükümetin açılmasının ancak “koşulsuz ve temiz bir bütçe” kabul edilirse mümkün olacağını belirtti. Johnson, aksi halde Amerikan tarihindeki en uzun hükümet kapanmasıyla karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti.

1 Ekim’de Kapanan Federal Hükümette Süreç Nasıl Başladı?

ABD’de mali yılın sona erdiği 30 Eylül gecesi, Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması hükümetin kapanmasına neden olmuştu. Bu durum, 2019’dan bu yana ilk kez yaşanıyor. Federal kamu kuruluşlarının büyük bir bölümü faaliyetlerini durdurdu; yüz binlerce kamu çalışanı maaşsız izne çıkarıldı.

Demokratlar sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin iptalini isterken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama düzeylerinde değişiklik yapılmamasını savunuyor. Taraflar arasındaki bu derin görüş ayrılığı, bütçe tasarısının kabul edilmesini zorlaştırıyor.

ABD’DE HÜKÜMETİN KAPANMASININ ETKİLERİ

Uzmanlar, kapanmanın uzaması halinde ekonomide olumsuz sonuçların derinleşeceğini belirtiyor. Kamu sektöründeki durgunluk, hizmetlerde aksama ve çalışanlara maaş ödemelerinin gecikmesi gibi etkiler şimdiden hissedilmeye başlandı. Hükümetin yeniden açılması için siyasi uzlaşının ne zaman sağlanacağı ise merakla bekleniyor.