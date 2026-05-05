ABD: Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizci hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda çıkan çatışmalarda 10 denizcinin öldüğünü, İran'a ait 7 sürat teknesinin ise imha edildiğini belirtti.

Rubio, "Bugün İran'da enflasyon yüzde 70'lerde ve para birimi tam manasıyla serbest düşüşte" dedi.

Hürmüz Boğazı'na yönelik bir soruya ise Rubio "Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rubio "İran’ın boğazı kapatma hakkı yok. Bu durum normalleştirilemez" dedi.

Rubio ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik başlattığı 'Epic Fury' operasyonunun (Destansı Öfke Operasyonu) sona erdiğini de belirterek "O aşamayı bitirdik" dedi.

