ABD, Husilere yönelik saldırı başlattı: Trump'tan açıklama

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırı başlattı. Husilerin kontrolündeki onlarca hedefe yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlenirken ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" açıklamasını yaptı.

ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarının ardından başkentin bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Amacımıza ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" dedi.

Trump, "Tüm Husi teröristlerine, zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazlarsa, daha önce görmediğiniz bir şey gibi cehennem üzerine yağacak" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, açıklamasında İran'a da mesaj verdi. Trump, İran'a Husilere desteği sonlandırması çağrısında bulundu ve tehditlerini sürdürdü: "İran'a: Husi teröristlerine verilen destek DERHAL sona ermeli! Amerikan halkını, Başkanlık Tarihi'ndeki en büyük yetkilerden birini almış olan Başkanlarını veya Dünya çapındaki nakliye hatlarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz de buna karşı nazik olmayacağız!"

9 SİVİL ÖLDÜ

Husilerin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda en az dokuz sivil hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Filistinli grupların Aksa Tufanı Operasyonu adıyla İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından 8 Ekim'de İsrail Gazze'ye 2 yıl süren bir saldırı başlatmıştı. Yemen'deki Husiler ise İsrail'e misilleme olarak Aden Körfezi'nde ticaret gemilerinin geçişini sekteye uğratan saldırılar ile İsrail'e ve İsrail müttefiklerine ait gemileri hedef almıştı. Husilerin saldırıları sürüyordu.