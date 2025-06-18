ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ambulans ile Washington DC bölgesindeki bir hastaneye götürülen Noem’in bilincinin açık olduğu ve gizli servis ajanlarıyla iletişim kurabildiği aktarıldı.

Resmi olmayan bilgilere göre Noem’in alerjik reaksiyon geçirdiği ve tedbir amacıyla müşahede altına alındığı ifade edildi.