ABD, İHA kısıtlamalarını hafifletti
ABD insansız hava araçlarının ihracat kurallarını gevşetti. Kararın rekabet gücünü artırmak ve yurt dışına satışları hızlandırmak için alındığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, rekabet gücünü artırmak ve yurt dışına satışları hızlandırmak için insansız hava aracı (İHA) ihracatındaki kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi-Askeri İşler Bürosunca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 9 Nisan'da “Hız ve Hesap Verebilirliği Artırmak için Yabancı Savunma Satışlarının Reformu” başlıklı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, insansız hava sistemleri (UAS) ile ilgili ABD hükümetinin ihracat politikasının güncellenmesini onayladığı belirtildi.
Açıklamada, UAS'ın F-16 savaş uçakları gibi değerlendirileceği ve 1987 Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi kapsamında uzun süredir uygulanan sınırlamaların gevşetileceği kaydedildi.