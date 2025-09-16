Giriş / Abone Ol
ABD insansız hava araçlarının ihracat kurallarını gevşetti. Kararın rekabet gücünü artırmak ve yurt dışına satışları hızlandırmak için alındığı belirtildi.

Dünya
  • 16.09.2025 09:31
  • Güncelleme: 16.09.2025 09:35
Kaynak: AA
ABD, İHA kısıtlamalarını hafifletti
Fotoğraf: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, rekabet gücünü artırmak ve yurt dışına satışları hızlandırmak için insansız hava aracı (İHA) ihracatındaki kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi-Askeri İşler Bürosunca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 9 Nisan'da “Hız ve Hesap Verebilirliği Artırmak için Yabancı Savunma Satışlarının Reformu” başlıklı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, insansız hava sistemleri (UAS) ile ilgili ABD hükümetinin ihracat politikasının güncellenmesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, UAS'ın F-16 savaş uçakları gibi değerlendirileceği ve 1987 Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi kapsamında uzun süredir uygulanan sınırlamaların gevşetileceği kaydedildi.

