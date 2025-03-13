ABD ile AB arasındaki gerilim büyüyor: Donald Trump'tan yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

Trump, AB'nin ABD'den ithal edilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisi tarifesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

"BU, ABD'DEKİ İŞLETMELER İÇİN HARİKA OLACAK"

Trump, AB'nin ABD üretimi viskilere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak "Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak" ifadelerini kullandı.

FARKLI ÜLKELERE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİ DE GÜNDEMDE

ABD'de seçim kampanyası sürecinde, Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği yönündeki söylemini başkan olarak göreve başlar başlamaz uygulayan Donald Trump, imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Ancak Trump, Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifeleri, iki ülkeden de sınır güvenliği ve suçla mücadele konusunda taahhütler alınması karşılığında bir ay süreyle ertelemişti.

AB MİSİLLEME LİSTESİ YAYIMLAMIŞTI

AB Komisyonu, geçtiğimiz günlerde misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesini yayımlamıştı. ABD tariflerinden etkilenenler, 99 sayfalık ürün listesi hakkında 26 Mart'a kadar geri bildirimde bulunabilecek.

Listede alkollü içeceğin yanı sıra et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

​​​​​​​AB, Kanada ve Meksika'nın ardından ABD'ye çelik ihracatında üçüncü sırada yer alıyor. AB ile ABD arasında yıllık ticaret hacmi 1,5 trilyon euroyu buluyor.

Verilere göre, AB, 2024 yılında ABD'ye 531,6 milyar avroluk ihracat yaparken ABD'den 333,4 milyar euroluk ürün ithal etti. Böylece, AB tarafı ABD ile mal ticaretinde 198,2 milyar euro fazla verdi. Söz konusu ticaret açığı ABD Başkanı Donald Trump'ı ise rahatsız ediyor.

Trump, 2 Nisan'dan itibaren AB, Brezilya ve Güney Kore gibi ticaret ortaklarına "karşılıklı" oranlarla vergi getirmeyi de planlıyor.

AB tarafı, ABD'nin karşılıklı tarifelerinin otomobil, ilaç ve gıda ihracatını etkilemesinden endişe ediyor.