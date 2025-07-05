ABD ile Çin arasında 'TikTok' müzakeleri başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok ile ilgili olası bir anlaşma konusunda pazartesi veya salı günü Çin ile görüşmelere başlayacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Trump, TikTok kısa video uygulamasının satışıyla ilgili olarak ABD'nin "hemen hemen" bir anlaşmaya sahip olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER HAFTA BAŞINDA BAŞLIYOR

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sanırım pazartesi ya da salı günü Çin’le, belki Başkan Şi ya da onun temsilcilerinden biriyle görüşmelere başlayacağız. Ama büyük ölçüde bir anlaşmamız var” dedi.

Geçen ay Trump, Çin merkezli ByteDance şirketine TikTok’un ABD varlıklarını devretmesi için verdiği süreyi 17 Eylül’e kadar uzatmıştı.

TARİFE KRİZİYLE SÜREÇ ASKIYA ALINMIŞTI

TikTok’un ABD operasyonlarının çoğunluk hissesi ABD'li yatırımcılara ait olacak şekilde yeni bir ABD merkezli şirkete devredilmesi üzerine bir anlaşma hazırlanmıştı. Ancak Trump’ın Çin ürünlerine yönelik yüksek gümrük tarifesi açıklamalarının ardından Pekin’in onay vermeyeceği yönündeki sinyalleri üzerine bu süreç askıya alınmıştı.

Trump, muhtemelen bu anlaşmanın Çin tarafından da onaylanması gerektiğini söyledi.

'ANLAŞMA HERKES İÇİN FAYDALI OLUR'

Gazetecilerin Çin’in anlaşmaya onay vereceğinden ne kadar emin olduğu yönündeki sorusuna Trump, “Emin değilim ama sanıyorum. Başkan Şi ile çok iyi bir ilişkimiz var ve bunun onlar için de iyi olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşma hem Çin için hem de bizim için faydalı” yanıtını verdi.