ABD ile Çin Stockholm’de tarifesiz dönem için yeniden masada

ABD ve Çinli üst düzey ekonomi yetkilileri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden ticaret savaşını yatıştırmak amacıyla İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Görüşmelerde taraflar, mevcut tarifesiz dönemin 90 gün daha uzatılmasını ve temel anlaşmazlıkların çözümü için zemin hazırlanmasını hedefliyor.

"BÜYÜK BİR ATILIM BEKLEMİYORUM"

Reuters'ın aktarımına göre, ABD Hazine Şefi Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin ilk günü 5 saati aşan bir süre devam etti. Taraflar, toplantı sonrası açıklama yapmadan binadan ayrıldı. Görüşmelerin bugün (Salı) devam etmesi bekleniyor. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "Büyük bir atılım beklemiyorum, ancak mevcut anlaşmanın uygulanmasına dair ilerlemeler sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK GÖRÜŞME EKİM YA DA KASIMDA

Analistler, tarifesiz sürenin uzatılmasının Ekim ya da Kasım ayında gerçekleşebilecek Trump-Xi görüşmesi için gerekli zemini oluşturabileceğini belirtiyor. ABD'nin, teknoloji ihracat kısıtlamalarını geçici olarak durdurduğu ve bunun Çin’le diyaloğu kolaylaştırmayı amaçladığı bildirildi.

ABD TARAFI YAPTIRIM PEŞİNDE

Ancak Washington'dan gelen bazı siyasi sinyaller görüşmeleri zorlaştırabilir. ABD Kongresi'nden Çin’in insan hakları ihlalleri ve Tayvan’a yönelik politikaları nedeniyle yeni yaptırım tasarılarının gündeme gelmesi beklenirken, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin planladığı ABD ziyareti de ertelendi. Çin tarafı bu tür ziyaretlere sert tepki gösteriyor.