ABD ilhak etmek istiyor: Grönland'dan Trump'a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilhak etmek istediği Grönland’ın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen konuya ilişkim açıklama yaptı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ortak basın toplantısında konuşan Nielsen şu anda bir tercih yapması istenirse, halkının ABD yerine Danimarka'yı seçeceğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre bu açıklama şu ana kadar Grönland'dan yapılan en sert açıklama oldu.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı kendisini savunmak için Grönland'a "sahip olması" gerektiğini söylüyor. Trump son olarak “"ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. Grönland, inşa etmekte olduğumuz 'Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip" dedi.

Beyaz Saray, ABD'nin adayı Danimarka'dan satın almasını önerdi ancak adayı ilhak etmek için güç kullanımı ihtimalinin de masada olduğu biliniyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise askeri güç kullanılmasının, bir savunma ittifakı olan NATO'nun sonu olacağı uyarısında bulundu.