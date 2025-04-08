ABD, iltica başvurusuyla gelenlerin ülkeyi terk etmelerini talep etti

ABD'ye iltica başvurusu uygulamasıyla gelenlerin ülkeyi terk etmeleri talep edildi.

Associated Press (AP), eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hayata geçirilen ve 900 bini aşkın kişinin yararlandığı "CBP One" uygulamasını kullanarak ülkeye geçici süreliğine yerleşim izni verilenlere ABD İç Güvenlik Bakanlığınca (DHS) gönderilen e-postaya ulaştı.

Buna göre, DHS'nin ülkeye geçici yerleşim izni verilen Honduraslı göçmen aileye gönderdiği e-postada "Artık ABD'yi terk etmenizin zamanı geldi" ifadesi yer aldı.

GÖÇMENLERE E-POSTA GÖNDERİLDİ

Aynı e-postayı alan farklı kişilerin de sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptığı belirtildi.

E-postada, göçmenlerin, Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra kapatılan ve ismi "CBP Home" şeklinde güncellenen uygulama aracılığıyla ülkeyi terk etmek için hazırlık yapması talep edildi.

"CBP Home" uygulaması, yasal statüsü olmayan düzensiz göçmenlerin ABD'yi "gönüllü olarak terk etme" taleplerini bildireceği bir sistem haline getirilmişti.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Öte yandan, DHS'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu (izinlerin) iptal edilmesi, sınırlarımızı güvence altına almak ve ulusal güvenliğimizi korumak için ABD halkına verilen bir sözdür" ifadeleri kullanıldı.

AP'nin haberinde, yetkililerin yasal yollarla "CBP-One" uygulamasından faydalanan kişilerin ülkeyi terk etmesi için söz konusu e-postanın gönderildiğini doğruladığı ancak bu mesajın kaç kişiye gönderildiğinin belirtilmediği aktarıldı.