ABD, insanlık için büyük bir tehdit

Dış Haberler

ABD’nin ve İsrail’in Ortadoğu’da kanlı dizaynı kapsamında İran’a saldırısıyla başlayan çatışmalarda üçüncü gün geride kalırken savaş giderek yayılıyor. Ortadoğu, Körfez’in ardından Lübnan ve Kıbrıs’ı da içine alan bölgesel bir savaşa sürüklenirken ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington’ın emperyalist emellerini ortaya döktü.

“Bu, ABD’nin ve bir neslin 1979 dan beri beklediği bir dönüm noktasıdır” diyen Hegseth, İran’daki savaşın “rejim değişikliği savaşı olmadığını, ancak rejimin kesinlikle değiştiğini” ileri sürdü. “Bu Irak değil, bitmeyen bir savaş değil” diyen Hegseth, “demokrasi inşa etmek ya da siyasi doğruculuk için değil kazanmak için savaştıklarını” söyledi.

‘DAHA FAZLA ASKER ÖLECEK’

“Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitireceğiz” iddiasında bulunun Hegseth, ölen ABD’li askerleri gerekçe göstererek “Hiçbir şekilde özür dilemeyeceğiz” dedi.

ABD Genel Kurmay Başkanı General Dan Caine ise basın toplantısında yaptığı açıklamada İran’a karşı saldırıların “tek bir gecede yapılacak bir operasyon” olmayacağını belirterek daha fazla ABD’li asker kaybı beklediklerini söyledi.

TRUMP ‘4 HAFTA’ DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların “tüm hedefler gerçekleşene kadar devam edeceğini” açıkladı. Truth Social platformunda yayımladığı video mesajında, Ortadoğu’daki savaşta 3 ABD askerinin öldüğünü belirten Trump, “daha fazla Amerikan askerinin ölmesi ya da yaralanmasının muhtemel olduğunu” söyledi.

Trump, ABD medyasına verdiği demeçte ise İran’a yönelik saldırıların “dört hafta ya da daha az sürebileceğini” söyledi. Trump, “Ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir” değerlendirmesinde bulundu. Trump’a, Suudi Arabistan’ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran’a yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki iddialara ilişkin “Onlar da savaşıyorlar” yanıtını verdi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ise ABD medyasında Tahran’ın Washington ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak için yeni bir girişimde bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Laricani, X’teki tek cümlelik kısa paylaşımında “ABD ile müzakere etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TAHRAN’A YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı. İran medyası, Tahran ve batısındaki Kerec kentinde patlamalar yaşandığını bildirdi. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında en az 555 kişinin öldüğünü, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu’ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti. ABD ve İsrail’in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürdü.

İSRAİL LÜBNAN’I VURDU

Hizbullah’ın, Hamaney’in öldürülmesine misilleme olarak İsrail’e füze ve drone fırlatmasının ardından, İsrail savaş uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD ve İsrail’in hava saldırıları sürerken İran, İsrail’in yanı sıra Amerikan üslerine ev sahipliği yalan Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar gibi Körfez ülkelerini hedef almaya devam etti.

ABD ordusu, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait üç F-15 savaş uçağının Kuveyt’te “dost ateşi sonucu” düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise bölgede hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının 4’e yükseldiğini duyurdu. KATAR:

KARŞILIK VERİLECEK

Öte yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de şiddetli patlama sesleri duyulduğu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığı değerlendirilen füze ve İHA’lara karşılık verdiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İran’ın saldırılarına müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, “Katar halkına ve güvenliğine karşı düzenlenen bu açık saldırıların bedeli ödenmelidir” dedi. Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, iki tesisine yönelik askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini durdurduğunu açıkladı.

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve BAE, ortak açıklama yaparak “İran’ın saldırılarını” kınadı. Açıklamada, “saldırıların egemen toprakları hedef aldığı, sivillerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve altyapıya zarar verdiği” belirtildi.

∗∗∗

MOSKOVA VE PEKİN’DEN DESTEK GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ile İran’a saldırıları durdurmaları ve durumu diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, "Washington ve Tel Aviv’in, en çirkin yöntemleri kullanarak İran’da yönetimi değiştirmeye çalıştığı, İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilme sürecini baltalamaya çalıştığı" değerlendirmesi yapıldı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek “İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu savunmasını desteklediklerini” bildirdi.