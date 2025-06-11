ABD, Irak Büyükelçiliği'ni güvenlik nedeniyle tahliye edecek

ABD’nin, bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak Büyükelçiliğini tahliye edeceği bildirildi. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan Iraklı yetkili, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin bölgesel gerilimlere bağlı muhtemel güvenlik riskleri sebebiyle "kısmi tahliyesinin" kararlaştırıldığını kaydetti.

Adı açıklanmayan ABD’li yetkililer ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bağdat’taki büyükelçilik personeli için uçuş saati belirlemesinin beklendiğini, bunun sivil yollarla halledilmesinin umulduğu ancak yardım gerekmesi durumunda ABD ordusunun hazırda beklediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu’da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Orta Doğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ YOK

Bir başka ABD'li yetkili, ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ndeki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Katar'daki ABD Büyükelçiliği’nde çalışan personel ve aileleri için herhangi bir tahliye emri olmadığını ifade etti.

Öte yandan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade bugün yaptığı bir açıklamada, "Eğer nükleer müzakereler sırasında ABD ile bir çatışma yaşanırsa, bölgedeki ABD üslerini vururuz" ifadelerini kullanmıştı.



