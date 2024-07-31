ABD, Irak'ın Babil vilayetine hava saldırısı düzenledi

ABD'li bir savunma yetkilisi, Irak'ın Babil vilayetindeki silahlı gruplara karşı hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

ABD ordusunun, Irak'ın Babil vilayetindeki silahlı gruplara karşı hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

ABD'li bir savunma yetkilisi, söz konusu saldırıya dair yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Babil vilayetindeki Musayyib bölgesinde insansız hava aracıyla saldırı yapmaya çalışan kişileri hedef aldığını söyledi.

Yetkili, "ABD Merkez Komutanlığı, söz konusu insansız hava araçlarını ABD ve Koalisyon Güçleri için tehdit oluşturduğunu değerlendirdi. Bu eylem, ABD'nin personelimizin güvenliği ve emniyeti konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" dedi.

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Irak basınında çıkan haberlerde ise Haşdi Şabi'ye ait karargahın hava saldırısına uğradığı, bölgede ölü ve yaralıların olduğu iddia edilmişti.

ABD'nin saldırısı, İsrail ordusunun Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef almasından saatler sonra gerçekleşti.