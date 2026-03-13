ABD: Irak'ta düşen uçakta 6 asker öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan, gece Irak'ın batısında düşen, ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağının mürettebatına ilişkin açıklama yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "6 mürettebattan 4'ünün vefat ettiği teyit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.İlerleyen saatlerde can kaybının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak uçağın düşmesi dost ya da düşman ateşi sonucu olmamıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

CENTCOM gece saatlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.