ABD, Irak'taki askeri üssüne düzenlenen saldırıyı kınadı

Beyaz Saray, ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne dün düzenlenen ve 5 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olan roketli saldırıyı kınadı.

Ajans Haberleri 06.08.2024 23:57 Giriş: 06.08.2024 23:57

Güncelleme: 06.08.2024 23:58 Kaynak: AA

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