ABD, "İran'a askeri müdahale" tehdidini yineledi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmanın öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Hegseth, anlaşmaya varılamaması halinde Başkan Donald Trump’a sunulacak alternatif seçeneklerin hazır olduğunu belirterek, askeri müdahale dahil "her şeyin masada" olduğunu ifade etti.
Kaynak: DHA
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.
Hegseth, Colorado eyaleti ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.
İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini belirten Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu söyledi.
Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya ise "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.