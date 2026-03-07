ABD İran'a kara gücü gönderecek mi?: Beyaz Saray'dan açıklama

Amerikan NBC News kanalının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’a kara birlikleri gönderme seçeneğini özel görüşmelerde gündeme getirdi. Haberde Trump’ın yardımcıları ve bazı Cumhuriyetçi isimlerle yaptığı görüşmelerde bu ihtimali değerlendirdiği aktarıldı.

NBC News’e konuşan kaynaklar, Trump’ın değerlendirdiği senaryonun geniş çaplı bir kara işgali değil, belirli stratejik hedefler için kullanılabilecek küçük bir askeri birlik gönderilmesi olduğunu belirtti. Haberde, Trump’ın henüz bu konuda herhangi bir karar almadığı veya talimat vermediği vurgulandı.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise habere ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların “anonim kaynakların varsayımlarına dayandığını” savundu ve Trump’ın ulusal güvenlik konularında "tüm seçenekleri masada tuttuğunu" söyledi.

Haberde ayrıca İran’daki bazı hedeflerin hava bombardımanıyla etkisiz hale getirilememesi durumunda kısa süreli özel operasyonların gündeme gelebileceği değerlendirmesine yer verildi. Uzmanlar, bu tür operasyonların özel kuvvetlerin belirli hedeflere indirme yapıp kısa sürede bölgeden çekilmesi şeklinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.