ABD, 'İran bağlantılı' 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ‘İran’la bağlantılı’ çok sayıda kripto para cüzdanındaki 344 milyon dolar değerinde paranın dondurulduğunu bildirdi.

Bessent, X’ten paylaşımında ‘Tahran’ın fon üretme, transfer etme ve ülkeye geri getirme kabiliyetini sistematik olarak zayıflatmaya devam edeceklerini’ söyledi.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran bağlantılı çok sayıda kripto cüzdanına yaptırım uyguladığını belirten Bessent, “Tahran’ın ülke dışına çıkarmak için çaresizce çabaladığı paranın izini sürecek ve rejimle bağlantılı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız” dedi.

Under Economic Fury, @USTreasury will continue to systematically degrade Tehran’s ability to generate, move, and repatriate funds.



Treasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning multiple wallets tied to Iran — resulting in the freeze of $344 million in… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 24, 2026

İRAN’A YENİ YAPTIRIMLAR

OFAC bugün İran’ın en büyük müşterilerinden olan ve milyarlarca dolar değerinde İran petrolü satın almış Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical’ı da yaptırım listesine almıştı.

OFAC ayrıca, İran’ın ‘gölge filosu’yla bağlantılı yaklaşık 40 denizcilik şirketi ve gemiyi de yaptırım listesine ekledi.