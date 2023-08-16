ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi

Washington yönetiminin, İran'dan, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı söylenen kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yedek parçalarının Rusya'ya satışını sonlandırmasını istediği bildirildi.

Financel Times'ın adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve İran'ın nükleer programının kontrol altına alınması için taraflar arasında yapılan dolaylı görüşmelerde, Washington'un Tahran'dan Rusya'ya kamikaze İHA'nın yanı sıra İHA yedek parçası satışını durdurmasını istediği belirtildi.

ABD'nin İran'ın Rusya'ya kamikaze İHA ile İHA yedek parça satışını sonlandırmasına ilişkin talebinin, Tahran'ın geçen hafta dört İran-ABD vatandaşını hapishaneden ev hapsine nakletmesiyle sonuçlanan mahkum takası anlaşması müzakereleriyle birlikte yürütüldüğü kaydedildi.