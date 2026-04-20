ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Petrol ve doğalgazda sert yükseliş

Petrol ve doğalgaz, ABD Donanması’nın hafta sonu İran’a ait bir gemiye el koymasının ardından sert yükseldi.

Hafta sonu boyunca Tahran’ın gemilere ateş açtığı ve Hürmüz Boğazı’nda yeniden kontrol uygulamalarını devreye aldığı karışık gelişmeler yaşandı.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre brent petrol, kritik su yolunun yeniden açıldığı yönündeki açıklamanın ardından cuma günü yaşadığı kayıpların büyük kısmını silerek yüzde 7,9’a kadar yükseldi.

Avrupa doğalgaz fiyatları ise yüzde 11’e kadar sıçradı. Tahran, İran bağlantılı gemilere yönelik ABD ablukasının salı günü sona erecek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek cumartesi günü boğazı yeniden kapattı.

HÜRMÜZ’DE TANSİYON YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın Umman Körfezi’nde Hürmüz’e doğru ilerleyen ve dur ihtarına uymayan gemiye ateş açarak el koyduğunu söyledi. Bu olay, yaklaşık bir hafta önce başlayan abluka sürecindeki ilk büyük karşılaşma oldu.

Gelişme, İslamabad’da yapılması planlanan olası barış görüşmeleriyle ilgili karşılıklı açıklamaların hemen ardından yaşandı.

Trump bir anlaşma ihtimali gördüğünü ifade ederken, İran tarafı bir uzlaşma için “net bir perspektif” olmadığını belirtti.

Chicago merkezli Karobaar Capital LP’nin baş yatırım sorumlusu Haris Khurshid, “Piyasa hâlâ bu son tarihe doğru bir risk primi taşıyor, ancak buna tam anlamıyla bağlanmış değil. Eğer durum bu şekilde devam ederse, fiyatların kademeli olarak 105–115 dolar aralığına yükseldiğini görebiliriz; ancak haber akışına bağlı olarak dalgalanmalar sürecektir” diye ekledi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BELİRSİZ

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, salı günü yapılacak görüşmeler için pazartesi gecesi İslamabad’a gitmeyi planlıyor.

İran devlet televizyonu ise müzakere heyetinden bir yetkilinin bu toplantıya katılma planını yalanladığını bildirdi.

TANKERLER GERİ DÖNDÜ, RİSK BÜYÜYOR

Bloomberg tarafından derlenen takip verilerine göre, pazar günü Londra saatiyle öğleden sonra itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir gemi geçişi gözlenmedi.

Cumartesi günü en az 13 petrol tankeri geri dönerek Basra Körfezi’ne yöneldi ve bölgeden çıkma girişimlerinden vazgeçti.